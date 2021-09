Tragedia sulla Ss16: auto si ribalta, muore bambina di 4 anni

PETACCIATO. Tragico incidente poco fa sulla Ss16, la strada che dalla stazione di Petacciato prosegue verso il paese. Nel sinistro è morta una bimba di 4 anni.

L’automobile sulla quale viaggiava, per cause ancora in corso di accertamento, si sarebbe ribaltata e la piccola sarebbe stata sbalzata al di fuori del veicolo, non lasciandole scampo.

Sul luogo i vigili del Fuoco e un'ambulanza del 118 che sta prestando soccorso.

La strada risulta attualmente chiusa per i rilievi del caso.