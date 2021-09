Inseguimento sull'A14, recuperato Suv Maserati rubato a Civitanova

VASTO. Durante la decorsa notte il personale della Sottosezione Polizia Stradale di Vasto Sud, nell’ambito dei servizi di contrasto al traffico di veicoli rubati , riusciva a fermare un SUV Maserati Levante asportato poco prima nel centro abitato di Civitanova Marche.

Il locatario del veicolo verso le ore 03,00 si è accorto del furto e ha avvertito le forze dell’Ordine, permettendo al Centro Operativo Autostradale di Pescara di appurare che il mezzo era dotato di Gps.

Quindi si sono attivati immediatamente con la società di gestione del sistema di allarme per captarne il segnale . In tal modo, alcuni minuti dopo, sono riusciti a rintracciare il veicolo che si trovava all’altezza di Pescara/Nord procedendo ad una velocità di circa 250 Km/h, dando così tempestive indicazioni agli equipaggi della Polizia Stradale in servizio in direzione Sud. Verso le ore 3,40 una volta ricevute le esatte posizioni e coordinate Gps la pattuglia autostradale di Vasto Sud coordinata dal COA, si posizionava sulla carreggiata Sud dell’a/14 nel territorio di Vasto al fine di intercettare ed agganciare il veicolo fuggitivo.

Gli operatori, considerata la fortissima velocità del veicolo che avrebbe creato gravi pericoli alla circolazione, approfittando di un convoglio eccezionale in transito con relativa scorta riuscivano a filtrare il traffico mettendo all’interno della coda anche la Maserati in fuga. Durante le operazioni di blocco della Maserati i ladri a bordo ( due uomini di circa 30 anni) guadagnavano la fuga a piedi favoriti dall’oscurità e dal traffico abbandonando il Suv sul posto.

All’interno del Suv Maserati che presentava evidenti segni di effrazione era stata allacciata una centralina per manomettere l’accensione dei veicoli senza utilizzare la chiave. Il Veicolo verrà restituito al legittimo locatario.

I fuggitivi hanno le ore contate poichè gli investigatori della Polizia di Stato sono sulle loro tracce.