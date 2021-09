Tenta di rapinare la farmacia di turno in via Tevere, 40enne arrestata dalla Polizia

TERMOLI. Tenta di rapinare l'incasso giornaliero alla farmacia Trabocchi, ieri di turno, di via Tevere, ma viene acciuffata poco dopo dalla volante del commissariato di Termoli.

Si tratta di una 40enne termolese, che ha tentato il colpo brandendo un coltello e minacciando i presenti. La rapina non è stata portata a compimento, però, con l'assalto avvenuto nella serata di ieri poco prima della chiusura. Nel tentativo di allontanarsi da via Tevere è stata poi rintracciata e arrestata. Ora la donna è in attesa dell'udienza di convalida dinanzi al Gip di Larino.

Ulteriori dettagli saranno resi noti oggi pomeriggio, dalle 17.30, nella conferenza stampa al commissariato di via Cina a Termoli.