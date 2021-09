Tornano da Termoli all'alba, auto fuori strada: 20enne muore a Lesina, ferito un coetaneo

APRICENA. Un altro incidente mortale, stavolta è avvenuto in agro di Lesina, sulla Sp 31, tra la statale 16 e l'A14.

Il sinistro è accaduto all'alba e a perdere la vita un 20enne di Apricena, Daniele Coco, che rientrava col cugino coetaneo da Termoli, quest'ultimo alla guida. L'auto sulla quale viaggiavano è uscita fuori strada per cause al vaglio dei Carabinieri. “Purtroppo un’altra tragedia ha colpito la nostra città. Una giovane vita spezzata in un incidente stradale. Non posso crederci. Restiamo uniti nella preghiera e vicini a questa famiglia distrutta dal dolore. Riposa in pace Daniele - il commento del sindaco Antonio Potenza - Non è possibile. Ma perché?"