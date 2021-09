Trattore si ribalta, in Molise muore un altro agricoltore

MONTAQUILA. Coda dell'estate 2021 che definire tragica è poco in Molise. Un agricoltore, il secondo in pochi giorni, è deceduto sul colpo a causa del ribaltamento del trattore con cui stava lavorando nei campi. Vani i soccorsi, all'arrivo del 118 il medico non ha potuto che constatare l'avvenuto decesso. Sul posto le forze dell'ordine, coi Carabinieri e i Carabinieri forestali, oltre ai Vigili del fuoco. L'agricoltora aveva 59 anni, era in una zona montana a fare della legna.