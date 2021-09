L'ultimo saluto a Pierluigi Gianfagna: «Il suo battito nel nostro cuore»

TERMOLI. Ieri mattina ultimo saluto a Pierluigi Gianfagna, il 35enne centauro Pierluigi Gianfagna, deceduto sabato scorso all'ospedale Maggiore di Parma, dove era stato elitrasportato d'urgenza, in codice rosso, dopo l'incidente avuto sulla moto in alta Val Trebbia, durante una escursione assieme a degli amici motociclisti.

Due ricorrenze che hanno segnato il funerale di Pierluigi, preparandone il cammino all'ascesa in cielo del suo spirito. «Queste due feste religiose ci fanno capire quale sia la strada da percorrere nel segno della Croce, che vale per tutti, come la consegna della Madonna Addolorata sotto la stessa Croce, che vale come insegnamento quando si è chiamati a leggere la morte dei figli, come avvenne per Maria e Gesù. Per saperla contemplare e soprattutto a portarla per sempre nel proprio cuore - questa l'omelia del parroco, che ha proseguito col riferimento al battito - poiché l'apostolo Giovanni ha ricevuto la Madonna sotto la Croce, è l'unico che ha messo la testa sul petto di Cristo, sentendone il battito. Il battito del cuore di Dio. Quello che possiamo fare per far vivere Pierluigi sempre è quello di portare il suo battito nel nostro cuore. Alla fine quella che può sembrare un'aritmia, è un battito in più nel cuore di una mamma e di un papà e di tante persone amiche. Noi celebriamo non l'assenza delle persone, ma la presenza diversa delle persone che ci lasciano, la nostra fede è nelle presenze, come Cristo, che se n'è andato, ma vive nei sacramenti e nell'eucaristia, un Pierluigi che se ne va ed è chiamato a essere presente nella vita della famiglia e degli amici. Così la sua vita sarà presente a noi».