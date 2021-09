SAN MARTINO IN PENSILIS. Sembra non placarsi l’ondata di roghi che ha interessato – e continua a farlo – il Basso Molise in questa estate 2021. Nella notte un altro incendio si è propagato a San martino in Pensilis: a fuoco un fienile, completamente divorato dalle fiamme.

Ad essere interessati dall’incendio anche un mezzo agricolo e numerose balle di fieno e paglia rimessi sotto una struttura metallica coperta: il tutto distrutto dal fuoco. A scopo cautelativo, sono stati allontanati dall'area interessata nell'evento anche 16 cavalli da corsa.

Sul luogo sono intervenuti i Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Termoli e Santa Croce e del comando di Campobasso. Le operazioni di bonifica dell’area sono ancora in corso, così come le indagini per scoprire la natura dell’incendio.