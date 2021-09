"Soffiano" una Lancia Delta a Portocannone, l'appello del proprietario

PORTOCANNONE. Si avvicinano furtivamente a una Lancia Delta, riescono a metterla in moto e fuggono via al volante della berlina sportiva. E' avvenuto nella notte a Portocannone, indicativamente attorno alle 2.30, quando i vicini hanno avvertito il proprietario, Maurizio Casolino, dell'avvenuto furto, che poi è stato denunciato in mattinata alla stazione Carabinieri di Termoli.

Il proprietario derubato della sua macchina sui social ha anche diffuso un appello, qualora qualcuno avvistasse l'auto, targata: DW 435 ER, di avvisare le forze dell'ordine o direttamente il signor Casolino.