Ai domiciliari il pregiudicato arrestato per rapina impropria in via Fratelli Brigida

TERMOLI. E’ tornato agli arresti domiciliari il 45enne originario di San Severo arrestato domenica scorsa, nel pomeriggio, in via Fratelli Brigida a Termoli. E’ accusato di rapina impropria, per aver tentato di sottrarre una vecchia Fiat Panda in pieno centro, lui che ha problemi di tossicodipendenza ed è ben noto alle forze dell’ordine. A portarlo in carcere a Lanciano erano stati i Carabinieri della compagnia di Termoli, ma al termine dell’udienza di convalida di ieri al tribunale di Larino, il gip frentano Rosaria Vecchi non ha accolto l’istanza del Pm Ilaria Toncini di mantenere la custodia cautelare, ma quella del difensore, Ruggiero Romanazzi, che aveva chiesto i domiciliari. L’avvocato ha contestato la versione fornita sui fatti di domenica scorsa, attestando che ad essere aggredito è stato il suo assistito, come da evidenti segni sul volto, e non i congiunti della proprietaria dell’utilitaria, che hanno affermato di aver subito anche minacce con le forbici, utensile che Romanazzi ha giustificato nel possesso solo come strumento per mettere in modo la Panda. Addirittura secondo quanto riferito dal 45enne autore del tentato furto, sarebbero stati in 4 a picchiarlo. I Carabinieri erano intervenuti immediatamente a seguito di segnalazione telefonica. Nel corso della colluttazione, sia il malvivente che le vittime hanno riportato lievi lesioni, medicate da personale del 118 intervenuto su richiesta dell’Arma Nel corso della perquisizione personale d’iniziativa, il malfattore era stato anche trovato in possesso di cinque chiavi alterate e delle forbici, immediatamente sottoposti a sequestro penale.