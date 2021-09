Pesca notturna finisce in dramma, 60enne portato all'ospedale con embolia polmonare

MONTENERO DI BISACCIA. Un 60enne residente a Torino, C. S. in vacanza a San Salvo, ha accusato un malore mentre stava pescando in subacquea, nel tratto di mare di Montenero marina.

A trarlo in salvo un altro pescatore, che l’ha portato a riva. I fatti sono avvenuti intorno alle 4.

Sul posto, una località piuttosto difficile da raggiungere, anche i Vigili del fuoco, oltre al 118 Molise coi volontari della Misericordia di Termoli, presenti anche i Carabinieri.

Il 60enne è stato trasportato d’urgenza al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo, con diagnosi di embolia polmonare.