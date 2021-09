Divampa un incendio. paura in un appartamento di via India: sul posto i Vigili del fuoco

TERMOLI. Paura in un appartamento di via India, al civico 20. Un incendio è divampato in un appartamento, all’interno c’era un nucleo familiare, che fortunatamente è rimasto incolume. Tanto spavento per i componenti, viste le fiamme e il fumo in casa, ma anche per i vicini, con la facciata della palazzina che porta ancora i segni del rogo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli per estinguere il rogo domestico e per mettere in sicurezza l’alloggio. L’intervento è avvenuto poco dopo le 17.30 ed è durato alcune ore.