Approfittano del forte vento e derubano una villetta, in via degli Abeti zona troppo buia

TERMOLI. Allarme furti in appartamento nella zona di via degli Abeti a Difesa Grande. Intorno alle 22 di ieri, mentre soffiava un forte vento, involontariamente alleato dei malintenzionati, una famiglia intenta a cenare all’interno di una villetta su più piani ha ricevuto la sgradita visita dei ladri, intrufolatisi da uno dei balconi del piano notte al piano superiore.

Hanno agito liberamente, aiutati come dicevamo il vento forte che soffiava procurando rumori che coprivano quelli dei delinquenti, rumori che non hanno insospettito i proprietari che giustamente lo attribuivano alle raffiche ventose.

Agendo cosi indisturbati hanno davvero messo a soqquadro le camere, squarciando persino i cuscini con la speranza di trovare al loro interno soldi o preziosi.

Tutto comunque si è svolto in tempi rapidissimi. La sorpresa amara l’hanno avuta quando si sono recati di sopra per andare a dormire, trovando le stanze da letto rovistate in ogni angolo.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Termoli per i rilievi.

Ora sono in allerta anche i vicini della famiglia derubata, si tratta del tratto che collega la strada principale coi campi sportivi. Una zona che di sera è buia, in passato diverse le sollecitazioni per risolvere il vulnus dell’illuminazione.