Lite in piazza Duomo, 64enne finisce al Pronto soccorso

TERMOLI. Potrebbero essere stati motivi (futili) di natura condominiale, di vicinato insomma, a provocare l’aggressione avvenuta venerdì nel primo pomeriggio, in piazza Duomo, addirittura. Sul posto sono intervenuti il 118 Molise coi volontari della Misericordia in ambulanza e gli agenti della volante del commissariato di via Cina. I soccorritori hanno trasportato all’ospedale San Timoteo un 64enne residente a Foggia, un signore distinto, E. D. I. le sue iniziali, che ha subito l’atteggiamento iracondo di un altro uomo, sia verbalmente che poi passato alle vie di fatto. Per fortuna, il 64enne non ha riportato conseguenze di rilievo. Sulla dinamica dell’episodio indaga dunque la Polizia di Stato. L’anziano è stato poi dimesso dal Pronto soccorso di viale San Francesco.