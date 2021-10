"Alto Impatto" a San Severo: oltre 1.100 controlli, 2 arresti e quasi 3 chili di droga sequestrati

SAN SEVERO. Nel corso della decorsa settimana sono stati svolti “mirati” servizi di controllo del territorio nell’area di San Severo, finalizzati soprattutto alla prevenzione e repressione dei reati di natura predatoria ed a quelli attinenti lo spaccio di stupefacenti. Sono stati organizzati numerosi posti di controllo specie nei quartieri ad alta densità criminale, che hanno visto impegnati gli agenti del Commissariato di Polizia di San Severo e del Reparto Prevenzione Crimine che hanno operato in sinergia anche con l’ausilio del personale della Polizia Locale e Baschi Verdi della Guardia di Finanza

In tutto sono state controllate 1105 persone, effettuati numerosi posti di controllo nelle vie dove è maggiore il traffico veicolare e sono stati controllati 553 veicoli; attività che ha consentito di elevare 21 sanzioni per violazioni al C. di S., di cui due infrazioni per guida senza patente e tre per mancata assicurazione alla guida del veicolo. Sono state ritirate anche 3 carte di circolazione ed elevate 4 sanzioni per mancanza di casco di protezione.

In alcuni quartieri della città ad alta densità criminale - nei cd servizi cd “alto impatto” - sono stati controllati numerosi pregiudicati sottoposti a restrizioni ed effettuate nr. 9 perquisizioni alla ricerca di armi e droga.

Agenti del Reparto Prevenzione Crimine e del locale Commissariato di P.S., durante un servizio di controllo del territorio nella zona del centro cittadino, hanno tratto in arresto due pregiudicati sanseveresi, D.P.C. classe 1995, e P.G., classe 1984. I due sono stati sorpresi in flagranza mentre si trovavano all’interno di un esercizio commerciale e stavano forzando con un arnese dei distributori di generi alimentari col chiaro intento di prelevare il denaro in esse contenuto. Nonostante avessero cercato di darsi alla fuga sono stati bloccati e accompagnati in ufficio. Dopo le formalità di rito, entrambi sono stati arrestati per il reato di tentato furto aggravato in concorso. Nei giorni successivi l’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria.

Sempre nella zona del centro storico, nella giornata di sabato scorso, gli Agenti delle Volanti, durante un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dello spaccio di droga, all’interno di un locale in disuso, hanno rinvenuto un quantitativo di droga verosimilmente destinato ad essere venduto durante la movida. In tutto sono stati sequestrati, a carico di ignoti malfattori dediti al traffico di stupefacenti, due chili di hashish; 600 grammi di marjuana e 15 grammi di cocaina, quest’ultima già suddivisa in dosi. Sono stati sequestrati anche bilancini e materiale per il taglio ad ulteriore dimostrazione che la droga era destinata alla vendita e che il locale era utilizzato come luogo di spaccio. Infine sono state denunciate due persone: uno in quanto a seguito di sinistro stradale è stato trovato sotto l’influenza di alcool e sostanze stupefacenti; l’altro, essendo sottoposto a restrizioni, per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità.