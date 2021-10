LARINO. Grande spavento nel tardo pomeriggio, sulla SP 80. Un incidente è avvenuto in prossimità della pineta Valle del Pozzo. Ben sei le persone rimaste ferite e trasportate dal 118 delle postazioni di Larino e Santa Croce di Magliano al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli. Per fortuna, nessuna delle sei persone, tra cui qualche minore, hanno subito lesioni gravi. L’impatto ha coinvolto una Fiat 600 e una Mercedes classe A, con la prima che stava scendendo verso la statale 647 e la seconda a risalire in direzione dell’abitato frentano. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Santa Croce di Magliano e i Carabinieri della compagnia di Larino. La SP 80 è stata temporaneamente chiusa al traffico, poiché nell’urto tra i due veicoli, una delle macchine ha disperso olio sulla carreggiata, rendendola pericolosa al transito.