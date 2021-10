Auto in retromarcia investe 84enne a Montenero

MONTENERO DI BISACCIA. Ancora il 118 in azione nella serata di oggi, stavolta dalla postazione di Montenero di Bisaccia. In via Argentieri, una delle strade più importanti dell’abitato, un 84enne, M. M., è stato investito da un’auto che stava in retromarcia. Per fortuna, il pensionato non ha subito conseguenze di rilievo ed è stato trasportato dal 118 coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo. Intervenuti anche i Carabinieri della locale stazione.