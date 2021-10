Nessuna falsa attestazione nel concorso, Carmela Cravero assolta dal Tribunale di Larino

TERMOLI. Sospiro di sollievo per la dirigente comunale Carmela Cravero, che è stata assolta dal Tribunale di Larino in una vicenda che l’ha vista imputata per un concorso in municipio. Ad annunciarlo, con estrema soddisfazione, l’avvocato difensore Giuseppe Mileti. «Finalmente concluso con la piena assoluzione perché il fatto non costituisce reato il procedimento penale che vedeva la dottoressa Carmela Cravero imputata innanzi al Tribunale di Larino perché imputata di aver attestato falsamente un documento nella domanda di ammissione del 24.12.2013 alla selezione interna per conferimento incarico nell’area finanze-fiscalità locale presso il Comune di Termoli.

La vicenda trae spunto dall’esposto-denuncia presentato alla Procura della Repubblica di Larino dalla dipendente Norma Peruzzini, anch’essa all’epoca dei fatti candidata alla selezione per il conferimento di due incarichi dirigenziali a tempo determinato riservato al personale interno di direzione dell’Area Contabile – Settore V “Finanze e Fiscalità locale”, ritenendosi la stessa Peruzzini lesa nel proprio diritto atteso che l’incarico era stato affidato alla dottoressa Carmela Cravero in spregio alle norme di riferimento.

La Procura della Repubblica di Larino ha rinviato a suo tempo a giudizio la dottoressa Carmela Cravero per la falsa attestazione ed il giudice monocratico presso il Tribunale di Larino, Elena Di Brino, in data 6 ottobre 2021, ha emesso sentenza assolutoria in favore della Carmela difesa. La dipendente Peruzzini, in data 15.05.2014 aveva anche poi impugnato innanzi al Tribunale di Larino – Giudice del Lavoro - il provvedimento del Comune di Termoli di assegnazione alla dottoressa Cravero del detto incarico dirigenziale lamentando la illegittimità del conferimento dell’incarico alla dott.ssa Carmela Cravero ed il Tribunale di Larino – Giudice del Lavoro - il 16.05.2015 rigettava il ricorso ritenendo legittimo il conferimento dell’incarico così come era stato disposto nella fattispecie dal Comune di Termoli. La dottoressa Cravero Carmela è ovviamente soddisfatta della definizione a proprio favore dell’esito dei giudizi che confermano la propria correttezza e professionalità che l’ha sempre contraddistinta».