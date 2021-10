Accoltella in strada l'ex convivente e fugge col figlio, 34enne di Larino in cella a Parma

PARMA. Un 34enne di Larino, M. M., è stato arrestato e detenuto in carcere a Parma. Ha accoltellato in strada la sua ex convivente, di due anni più grande.

L’aggressione è avvenuta a Torrile, nel parmigiano. Il fendente è stato inferto al collo e dopo averla ferita è fuggito insieme a suo figlio, che doveva lasciare alla madre.

E’ avvenuto nella serata di mercoledì scorso.

Per lui sono scattate le manette con l’accusa di atti persecutori e lesioni personale. Sono intervenuti i Carabinieri.

Secondo le informazioni rese note dalla stampa ducale, il 34enne ha usato una lama di 9 centimetri, al culmine di una lite tra i due, forse per motivi di gelosia, poi è scappato in macchina; appena scattato l’allarme per l’aggressione hanno istituito dei posti di blocco.

Alla 36enne, agente di Polizia penitenziaria, è andata bene, la ferita era superficiale ed è stata portata in ambulanza al Pronto soccorso.

Il 34enne ha cercato di riparare a casa di familiari, che però hanno capito la situazione e hanno avvisato il 112.

Il 34enne si è rifugiato a casa di una parente: la donna, vedendolo in stato confusionale ed intuendo fosse accaduto qualcosa di grave ha chiamato i carabinieri e lo ha trattenuto, fino al loro arrivo, a cui si è consegnato senza fare resistenza.