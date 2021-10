Porto turistico Marina Sveva, prosciolti l'ex sindaco Travaglini e il dirigente Morrone

MONTENERO DI BISACCIA. Nei giorni scorsi il Giudice per l’Udienza Preliminare del Tribunale di Larino ha emanato una sentenza di non luogo a procedere, per la quasi totalità degli indagati, in merito ai presunti illeciti riferiti all’inchiesta riguardante il Porto Turistico Marina Sveva, risalente all’aprile 2017.

Il sindaco Simona Contucci si dichiara pienamente soddisfatta per quanto emerso in sede di Udienza Preliminare, sia per la posizione del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Montenero di Bisaccia, l’ing. Giuseppe Morrone, in quanto nei suoi confronti la sentenza di non luogo a procedere dimostra l’assoluta regolarità delle procedure urbanistiche adottate in tutti gli atti di propria competenza, sia per la posizione relativa all'ex sindaco Nicola Travaglini, in quanto anch'egli vede finalmente chiusa questa vicenda.