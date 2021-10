LARINO. Tanta paura, danni alle vetture, ma per fortuna non ci sono state conseguenze di rilievo per chi occupava le due auto coinvolte in uno scontro sulla statale 87, alle piane di Larino, nel pomeriggio di oggi; una Volkswagen Golf grigia e una Fiat 500 X rossa sono finite fuori strada al km 205. Nelle due vetture c’erano anche dei bambini, per fortuna, nonostante una delle due macchine sia finita addirittura nella cunetta, non ci sono state conseguenze di rilievo, anche se il 118 si è portato comunque con la Croce di San Gerardo sul posto, assieme ai Carabinieri della compagnia di Larino.