Ladri rubano un'auto in riparazione a Vasto ma il motore fonde a Termoli

VASTO. "La mia macchina era parcheggiata in via Ciccarone ed era in attesa di essere riparata. Una Golf 7 bianca di 8 anni che non avrei mai immaginato sarebbe stata oggetto di furto. E invece una mattina ricevo una chiamata dalla Polizia di Termoli che mi avvertiva di averla ritrovata in una zona dove pare che spesso i malviventi le abbandonino".

Così spiega un nostro lettore che ha voluto condividere con noi quanto accadutogli qualche giorno fa, con l'intento di mettere in guardia la comunità.

I furti delle auto non sono certamente nuovi nella nostra zona e il signor Donatello ci ha scritto dopo aver letto un recente articolo che ne denunciava una simile dinamica (Leggi).

Ma il disagio in questo caso è aggravato dal fatto che "attualmente l'auto è sotto sequestro per via di verifiche e accertamenti rispetto all'utilizzo che ne è stato fatto sin dal momento del furto. Sono in pratica già 8 giorni che non ne abbiamo la disponibilità".

E non solo. La Golf aveva già dei problemi che si sarebbero potuti risolvere con l'arrivo di un manicotto e la conseguente spesa esigua. Ora riparare il danno costerà certamente di più al malcapitato.

"L'hanno accesa cambiando la centralina, non cutandosi o non accorgendosi del problema che aveva. La Polizia di Termoli mi ha riferito che al momento del ritrovamento si avvertiva una forte puzza di bruciato perché probabilmente il motore si era fuso e che per questo i ladri l'avevano abbandonata. È stato letteralmente un shock dato che ero tranquillo nel sapere che fosse dal meccanico e, invece, ho ricevuto di punto in bianco una telefonata inaspettata che me ne annunciava il furto. Il disagio è tanto perché l'auto mi serve per recarmi al lavoro".