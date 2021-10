SAN SEVERO. Fiamme alte e fumo, denso e nero, alle porte di San Severo, dove all'alba di oggi si è sviluppato un grosso incendio all'interno di un'autodemolizione situata lungo la Statale 16.

Il rogo - è stato ricostruito - si è sviluppato intorno alle 5 del mattino, a partire da un cumulo di materiale plastico (perlopiù componentistica di auto) per poi propagarsi alle centinaia di carcasse di auto presenti nel deposito. Nel complesso, è stata interessata dalle fiamme un'area di oltre 3mila mq (sui 6mila totali).

Complesse le operazioni di spegnimento dell'incendio, soprattutto a causa della densità del fumo: sul posto è stato necessario l'intervento di cinque squadre di vigili del fuoco, sia dal Comando provinciale di Foggia, con supporto di autoscala e carro-schiuma, che dai distaccamenti e Lucera.

Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che stanno verificando la presenza di telecamere utili in zona. Allo stato non è chiara la natura del rogo: in fase di bonifica, non sono stati individuati inneschi o tracce di liquido infiammabile, ma non è escludo il dolo.