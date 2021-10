Motociclista trasferito in elisoccorso a Pescara dopo schianto in moto sull'A14

VASTO. Un motociclista, per ragioni al vaglio della Polizia autostradale, è stato protagonista di un violento sinistro avvenuto sull'A14. Quest'ultimo è stato trasferito in elisoccorso presso l'ospedale di Pescara dove è attualmente ricoverato. Fortuntamente le sue condizioni non sono gravi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti di Vasto Sud. Il sinistro è avvenuto al km. 466, direzione sud, nella tarda mattinata di oggi.