Tentata rapina ai danni di un’anziana e spaccio di stupefacenti, due donne nei guai

CAMPOBASSO. Nelle prime ore della giornata odierna, in Campobasso, personale appartenente al Nucleo Investigativo/Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Campobasso, ha dato esecuzione ad un'ordinanza cautelare nei confronti di due donne, una associata in carcere e l'altra agli arresti domiciliari, emessa dal GIP del locale Tribunale, dott.ssa Veronica D'AGNONE, su richiesta di questa Procura della Repubblica, per i reati di tentata rapina aggravata in concorso e spaccio di sostanze stupefacenti.

La vicenda contestata ad entrambe, riguarda una tentata rapina, posta in essere il 31.05.2021, ai danni di una 77enne residente nel centro cittadino. Una delle indagate, circuendo l'anziana con la tecnica del distacco del contatore elettrico, riusciva ad entrare all'interno dell'abitazione e — operando con particolare efferatezza - aggrediva la vittima con calci e schiaffi; dopo averla fatta cadere rovinosamente a terra, le afferrava la testa sbattendola ripetutamente contro il pavimento così da • procurarle una copiosa perdita di sangue. In quel frangente la complice si assicurava che i vicini di casa della vittima, potenziali soccorritori, stessero a debita distanza. Solo dopo aver proseguito inutilmente nell'aggressione fisica, la principale indagata desisteva dall'intento — e si dava a precipitosa fuga - vista la fuoriuscita di sangue dalla nuca della vittima, la quale continuava ad urlare nonostante i colpi che riceveva e pur essendo stata parzialmente imbavagliata con del nastro adesivo.

Tale reato — al pari di diversi furti verificatisi di recente — è strettamente legato alla diffusione delle sostanze stupefacenti ed alla ricerca di disponibilità economiche da parte di chi, di tali sostanze, non può fare a meno. L'autrice materiale dell'aggressione è indagata anche per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.