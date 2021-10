BASSO MOLISE. Intensa l’attività di controlli che i carabinieri della Compagnia di Larino hanno effettuato su tutto il territorio del Basso Molise, con una stretta che ha interessato sia l’abusivismo nell’ambito dell’esercizio di attività commerciale e sia le infrazioni al codice della sarda, vera e propria piaga delle principali arterie del Molise.

A Colletorto, infatti, i militari della locale Stazione hanno controllato un’officina risultata del tutto abusiva.

Ancora una volta sono emerse gravi irregolarità nell’ambito del lavoro, altamente pericolose soprattutto per chi esercita.

All’interno della stessa officina, infatti, i militari hanno rinvenuto estirpatori, frangizolle, saldatrici a filo, compressori e quanto necessario per la costruzione e la realizzazione di attrezzi agricoli. Una vera e propria officina ma non autorizzata.

Già in passato, infatti, in forza a un’ordinanza comunale, al “titolare” era stato intimato di regolarizzare i locali che, al controllo dei carabinieri, risultavano ancora privi di autorizzazioni.

E’ scattata quindi subito una denuncia a piede libero nei confronti del l’uomo che ora dovrà rispondere di inosservanza all’art. 17 comma 2 del T.U.L.P.S..

In tale ambito, infatti, i controlli sulla sicurezza sul lavoro risultano fondamentali e si incardinano sulla prevenzione e sulla protezione, laddove la prevenzione è rappresentata dalle misure previste per evitare che si verifichi un evento dannoso e la protezione dalle misure previste per limitare le conseguenze di un evento dannoso che si verifica. 2

Ma l’azione di contrasto all’illegalità da parte degli uomini della Compagnia di Larino ha interessato anche le principali arterie del Basso Molise, con particolare attenzione alla Bifernina.

Qui cono stati controllati numerosi automobilisti, alcuni indisciplinati e nei confronti dei quali sono scattate severe sanzioni.

Sulla SS 647, a seguito di in sinistro stradale tra due autovetture, i militari hanno sottoposto entrambi gli automobilisti all’etilometro verificando che uno dei due aveva “bevuto un bicchiere di troppo”.

L’uomo, infatti, è stato riscontrato un tasso alcolico di quasi quattro volte superiore a quello previsto, facendo scattare l’immediato ritiro della patente di guida e il sequestro del veicolo con finalità di confisca, oltre ad una multa salatissima.

La prevenzione in tema di sicurezza stradale è importante per la sicurezza di tutti sulle arterie del territorio e proprio nell’ambito dei controlli su strada i carabinieri della Compagnia di Larino hanno sorpreso due giovani mentre viaggiavano a bordo della loro auto armati di coltelli.

A Colletorto uno dei due, incurante del divieto di portare al seguito senza un giustificato motivo armi da taglio, è stato sorpreso dai militari mentre nascondeva nel cruscotto della propria auto ben due coltelli, di cui uno a scatto.

L’altro, invece, a Guardialfiera, già noto alle forze dell’ordine, è stato pizzicato mentre viaggiava a bordo della propria auto con un coltello dalla lama di ben sette centimetri.

Cosa avrebbero voluto fare di questi coltelli entrambi i trasgressori lo spiegheranno alla Procura della Repubblica di Larino dove è stata depositata una denuncia piede libero nei loro confronti. Nel frattempo i loro coltelli son stati sottoposi a sequestro dai carabinieri i quali, nel proseguo dei controlli sul territorio del Basso Molise hanno sanzionato numerosi automobilisti, sequestrando tre auto poiché senza alcuna copertura assicurativa.