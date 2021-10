Il Giudice di Pace di Bari non convalida decreto di espulsione del 21enne albanese

CAMPOMARINO. Non è andato a buon fine l’ordine di espulsione a carico del 21enne di nazionalità albanese prelevato dai Carabinieri della stazione di Campomarino e residente in provincia di Campobasso, noto poiché titolare di precedenti di polizia, presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri) di Bari Palese. Il decreto di espulsione era stato emesso dalla Questura di Roma ed integrato da apposito nulla osta da parte della Magistratura procedente. I Carabinieri della Stazione di Campomarino pertanto – coadiuvati nelle fasi esecutive da militari delle Compagnie di Roma Trionfale e Bari San Paolo, competenti rispettivamente sui territori dell’istituto detentivo di avvenuta scarcerazione e del Cpr ricevente – avevano notificato il citato provvedimento e dato esecuzione allo stesso, conducendo il 21enne presso il Cpr di Bari Palese, in attesa che lo stesso venisse effettivamente rimpatriato in Albania. A difenderlo, presso il Giudice di Pace di Bari è stato l’avvocato Ruggiero Romanazzi, che ha ottenuto che il ragazzo restasse in Molise, sottolineando come non ci fossero i presupposti per allontanarlo dall’Italia, perché vive stabilmente nel nostro Paese, frequentando le scuole italiane, vive con la nonna, che è di nazionalità albanese, ma è cittadina italiana. Da qui il diniego all’espulsione.