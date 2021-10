Carambola con la sua auto contro le vetture in sosta a Rio Vivo, 21enne al Pronto soccorso

TERMOLI. Un 21enne finisce per carambolare al volante della sua macchina contro alcune auto parcheggiate a Rio Vivo. E’ avvenuto nella notte. Il giovane, A. S., di Campomarino, soccorso dal 118 coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, che l’hanno trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo. Sul posto è intervenuta anche la Polizia del commissariato di via Cina. Tra i feriti anche un 40enne che si trovava all’interno di una delle vetture in sosta travolte dal veicolo uscito fuori strada, si tratta del 40enne D. B., residente a Cremona.