Si terrà nel pomeriggio l'autopsia sul corpo di Mario Cupaiolo, morto in un tragico incidente

VASTO. E' stato conferito questa mattina l'incarico al medico legale per svolgere l'autopsia sul corpo di Mario Cupaiolo, il 63enne di Vasto morto a seguito di un tragico incidente avvenuto sulla Statale 16 in territorio di San Salvo (Leggi). Ad esegire l'autopsia nel pomeriggio di oggi, presso l'ospedale Clinicizzato di Chieti, sarà il dottor Pietro Falco della Asl 02.

Intanto è stato nominato come perito per ricostruire la dinamica del sinistro l' ing. Marco Colagrossi, giurerà il prossimo 9 novembre. A difendere la famiglia dell'uomo deceduto è l'avvocato Guido Giangiacomo del foro di Vasto, per la ragazza che è rimasta coinvolta nel sinistro il legale è l'avvocato l'avvocato Lorenzo Sassi.