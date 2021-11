Auto esce fuori strada, 3 braccianti magrebini al San Timoteo

URURI. Escono fuori strada mentre si trovano su un monovolume nell’agro di Ururi.

Il veicolo era in prossimità di una curva quando è finito nel terreno sottostante. Dei quattro occupanti in tre sono rimasti feriti, trasportati dal 118 Molise in ambulanza al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli.

Si tratta di braccianti di nazionalità magrebina che lavorano tra Campomarino e Nuova Cliternia.