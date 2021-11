Centomila metri cubi di rocce da scavo su terreni di pascolo, nei guai 5 persone

APRICENA. Tre ettari di prati e pascolo trasformati in deposito di terre e rocce da scavo. E’ quanto scoperto dai carabinieri del gruppo forestale ‘Puglia’ ad Apricena, in località ‘San Giovanni’.

Al termine di complesse indagini, iniziate nell'agosto 2021, i militari hanno denunciato cinque soggetti, tutti di Apricena, accusati di aver accumulato circa 100'000 mc di terre e rocce, derivanti dall'attività estrattiva della pietra, comportando la scomparsa di circa 3 ettari di terreni destinati dalla pianificazione paesaggistica territoriale a prati e pascolo.

In questo modo, spiegano i militari, è stato modificato lo stato dei luoghi, in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico, in assenza di nulla osta da parte degli organi competenti. La minuziosa attività di verifica, condotta dai carabinieri forestale di San Nicandro Garganico, ha permesso di accertare, che dal 2017 fino ai primi mesi del 2019, era stata condotta un’attività illecita, che aveva di fatto portato all’alterazione dello stato dei luoghi, di aree classificate come ‘prati e pascoli’.

I responsabili di tale condotta - 5 soggetti, che avevano la disponibilità dei luoghi - sono stati quindi denunciati dai militari all'autorità giudiziaria competente, per i reati di modifica dello stato dei luoghi, senza la prescritta autorizzazione e per gestione illecita di rifiuti. L’attività rientra tra i servizi programmati a tutela del territorio che i carabinieri forestali svolgono quotidianamente a salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio, al servizio del cittadino.