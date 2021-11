Tamponamento tra due auto in via Corsica, 48enne trasportata al San Timoteo

TERMOLI. Fondo stradale bagnato e chiaramente insidioso a causa dell’ondata di maltempo e due auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento, avvenuto in via Corsica, all’altezza della rotatoria di viale Marinai d’Italia. Sul posto forze dell’ordine e il 118 Molise, coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza. Trasportata in codice verde al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli una 48enne di nazionalità nigeriana, G. E., le sue iniziali, per gli opportuni accertamenti dopo il classico colpo di frusta subito dall’improvvisa decelerazione.