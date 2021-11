Aggredisce la sua ex nei pressi di un locale, la 25enne finisce al Pronto soccorso

TERMOLI. La febbre del sabato sera colpisce ancora.

Aggressione tra ex fidanzati nelle vicinanze di un locale periferico nella notte tra sabato e domenica a Termoli.

Questo quanto denunciato da una 25enne della città adriatica alle forze dell’ordine, intervenute sul posto, nel caso di specie i Carabinieri. Intervenuto anche il 118 Molise coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, che hanno trasportato la ragazza per accertamenti al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo in viale San Francesco.