TERMOLI. Vero e proprio sfogo, quello che ci ha inviato un nostro affezionato lettore, nonché noto imprenditore termolese.

Ci ha scritto perché gli sono capitati episodi davvero preoccupanti per la sicurezza, non solo per parte sua, ma che alla fine interessa anche tutta la sicurezza e le proprietà privante di ogni singolo cittadino.

«Alle prime ore del mattino dello scorso 22 settembre, in via Asia, nell’area di parcheggio condominiale, contiguo allo stabile del Liceo Classico, è avvenuto il furto della Peugeot 208 di colore nero di mia proprietà e, a seguito di regolare denuncia, il veicolo non è stato mai più ritrovato; ma quello che ora mi sta angosciando e preoccupare ancor di più è quanto accaduto pochissime ore fa.

Oggi, martedì 9 novembre, alle ore 4:50, mentre mio figlio maggiore che abita in un’altra zona di Termoli era casualmente già in piedi per bere dell’acqua, guardando dai vetri del balcone che si affaccia su via Rio Vivo, si accorgeva che due individui incappucciati tentavano di rubare la Peugeot 208, di colore bianco, parcheggiata proprio di fronte all’immobile dove, appunto, risiede ora lui, lo stesso vedendo questa operazione truffaldina subito è uscito sul balcone, ed ha urlato nei confronti dei rapinatori che immediatamente si sono dati alla fuga, su di una Ford Mondeo station wagon di colore scuro, della quale purtroppo non ha fatto in tempo a rilevare il numero di targa. Contattate in tempo reale le forze dell’ordine, le stesse non sono potute intervenire con immediatezza, probabilmente perché impegnate in altre urgenze. Il caso ha voluto che mio figlio si sia accorto avendo il parcheggio a pochi metri dal suo appartamento ed è riuscito a sventare il furto altrimenti avremmo perso anche quest’altra vettura, mezzi per noi importanti anche e soprattutto per il lavoro.

Sinceramente pur capendo il grosso lavoro che devono svolgere, rivolgo un appello a tutte le forze dell’ordine nella speranza che possano quanto prima mettere un freno a questa recrudescenza potente di furti soprattutto di auto che si sta ricreando in città, infatti anche da parte di amici ho avuto notizie che questo fenomeno sta tornado in auge in forma massiccia dopo un periodo di relativa calma».