Altri due arresti nei controlli straordinari di Polizia e Baschi verdi a San Severo

SAN SEVERO. Nel corso di questa settimana sono stati organizzati, diversi servizi di controllo del territorio nell’area di San Severo. Le attività hanno coinvolto Agenti del Commissariato di San Severo, del Reparto Prevenzione Crimine e militari dei Baschi Verdi della Guardia di Finanza. Le attività si sono concentrate soprattutto in alcuni punti della città, dove sono stati effettuati diversi posti di controllo finalizzati alla prevenzione di attività delinquenziali, soprattutto per fare fronte a reati di natura predatoria.

Nel corso del servizio complessivamente sono state controllate oltre 800 persone e oltre 400 veicoli. Sono stati effettuati numerosi posti di controllo, nelle vie dove è maggiore il traffico veicolare che hanno permesso di contestare 10 sanzioni per violazioni al Codice della Strada, di cui quattro infrazioni per guida senza patente e quattro per mancata assicurazione alla guida del veicolo. Sono state ritirate anche due carte di circolazione ed elevata una sanzione per mancanza di casco di protezione.

Inoltre, nella settimana appena decorsa, Agenti del Reparto Prevenzione Crimine di San Severo unitamente a personale del locale Commissariato hanno tratto in arresto un uomo per maltrattamenti in famiglia, mentre Agenti della Volante hanno tratto in arresto un pregiudicato sanseverese per resistenza a Pubblico ufficiale.

Infine, personale delle Volanti rinveniva un’autovettura Fiat 500 X, provento di furto, che veniva restituita al legittimo proprietario.