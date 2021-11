Auto rubata al CostaVerde recuperata in via Cesare Battisti, bandito fuggito a piedi Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Ruba una utilitaria al parcheggio del centro commerciale CostaVerde e fugge lungo la costa, presumibilmente verso la Puglia, ma viene intercettato dalla volante del commissariato di Termoli lungo la Tangenziale e allora per sfuggire alla caccia si dirige in centro, viaggiando contromano in via Cesare Battisti, raggiunta dopo aver percorso via Corsica e viale Marinai d'Italia. Polizia e Carabinieri hanno recuperato la vettura, dentro alla quale c'erano diversi portafogli, ma il bandito si è dileguato a piedi.