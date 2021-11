Scontro frontale al nucleo industriale

TERMOLI. Scontro tra due auto di colore bianco sulla strada di collegamento tra statale 87 e nucleo industriale, in un tratto dove c'è senso unico. Una delle due andava contromano. Per fortuna, nonostante il botto violento e i danni ingenti ai due veicoli, dalle prime informazioni non dovrebbero esserci feriti gravi. Sul posto forze dell'ordine e 118 coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza. Qualche disagio alla circolazione, in un'ora di punta, visto l'imminente cambio turno delle 14 allo stabilimento Stellantis e negli altri siti industriali del perimetro consortile.