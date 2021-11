Un 12enne investito a Campomarino, trasportato al Pronto soccorso

CAMPOMARINO. Adolescente investito da un’auto nella serata di ieri a Campomarino. E’ avvenuto in via Carlo Alberto Dalla Chiesa. Sul posto sono intervenuti il 118 Molise coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza e i Carabinieri del locale comando stazione. Per fortuna, il ragazzino, un 12enne, non ha subito conseguenze di rilievo, ma è stato comunque trasportato per accertamenti al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli.