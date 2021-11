Tragico scontro nel ferrarese: muoiono 20enne originaria di Santa Croce e una sua amica

ARGENTA. Tragico scontro nel ferrarese, nella località di Argenta, e a perdere la vita due ragazze di 20 e 21 anni, di cui una, la 20enne Paola Carrozza, originaria di Santa Croce di Magliano. Marialuisa Sibilio il nome dell'altra vittima. In fin di vita anche un'altra ragazza, al volante dell'auto su cui viaggiava con le sue due amiche. Erano all'interno di una Mitsubishi Colt, che si è scontrata con una Hyundai Kona, al cui volante c'era un uomo.

Dopo l'impatto tra le due vetture, la Colt è finita per schiantarsi contro un albero. Il fondo stradale era insidioso a causa della pioggia e il tratto di via Matteotti, dove la tragedia è avvenuta ieri sera intorno alle 20, in passato aveva già mietuto vittime della strada. Ferito in modo non grave anche il conducente della Kona. Sono intervenute tre pattuglie dei Carabinieri, Polizia municipale, Vigili del fuoco e mezzi del 118. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente stradale.

Le salme delle due ragazze sono state ricomposte all'obitorio dell'istituto di Medicina legale di Ferrara, a disposizione della Procura estense, che dovrà decidere se effettuare o meno l'autopsia.

Lutto in paese, dove si è diffusa la notizia, la famiglia Carrozza si era trasferita in Emilia-Romagna per lavoro.