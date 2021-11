Furgone in retromarcia investe una 92enne, ricoverata al San Timoteo

TERMOLI. Drammatico incidente nella serata di ieri, il furgone di un corriere ha investito in retromarcia una 92enne, F. G. le iniziali della signora. Tuttavia, l’anziana non è stata travolta e non è finita subito a terra, ma è stata trascinata per alcuni metri, per poi rovinare sull’asfalto, dove ha battuto il capo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale di Termoli e il 118 Molise, con la postazione di Larino e i volontari della Croce di San Gerardo, che hanno trasportato la pensionata al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli. La 92enne ha subito un trauma cranico importante, aveva ferite al volto, rotti anche gli occhiali che indossava. Ora è ricoverata in Medicina d’urgenza.