Furto d’auto di notte nel quartiere Sant’Alfonso

TERMOLI. Furti d'auto, ce ne sono sulla costa. L’evento è accaduto l’altra notte, tra giovedì e venerdì, nel quartiere Sant’Alfonso della nostra città. Il furto di un’automobile di grossa cilindrata è avvenuto proprio sotto casa del proprietario, dinanzi al suo esercizio commerciale. L’oscurità ha permesso ai ladri di poter fuggire indisturbati. Niente testimoni, nessuna telecamera che ha immortalato il vile gesto. Non è la prima volta che nel quartiere si verificano situazioni analoghe e purtroppo sempre più di frequente i furti riguardano le automobili. Tutti i cittadini che hanno subito un gesto del genere chiedono, in qualsiasi quartiere della nostra città, che ci sia più sicurezza, affinché il fenomeno dei furti di automobili cessi del tutto. Si è già fatto tanto per incrementare la videosorveglianza qui in città, ma forse occorrerebbe qualche sforzo in più perché alcune aree restano ancora scoperte.