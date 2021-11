Omicidio a San Severo, si attende l'autopsia sul cadavere dell'operaio 57enne

SAN SEVERO. Potrebbe svolgersi già domani l’autopsia sul corpo di Bonifazio Buttacchio, 57enne incensurato di San Severo, ucciso ieri mattina, con un colpo alla testa, nel cantiere edile di via Cannelonga, dove sono in corso i lavori per la realizzazione della nuova curia vescovile.

La vittima è stata trovata senza vita, con una profonda ferita lacero-contusa alla testa: un colpo ben assestato con un arnese da lavoro o, più probabilmente, un colpo di pistola ne hanno provocato il decesso. L’arma del delitto non è stata ritrovata dai carabinieri, che seguono le indagini del caso. L’esame autoptico, quindi, sarà utile a chiarire anche questo aspetto.

Per il fatto, si è costituito il titolare del cantiere, il 39enne Vincenzo Gualano. L’uomo è stato a lungo interrogato dalla pm Caterina Bray. Massimo riserbo sulla vicenda da parte degli inquirenti.

L’omicidio, secondo una prima ipotesi, sarebbe avvenuto all’esito di un litigio tra la vittima e il titolare del cantiere. Il movente è ancora da chiarire, ma pare possa ricondursi ad un piccolo credito - poche centinaia di euro - che la vittima, carpentiere, vantava nei confronti dell’ex datore di lavoro. Una somma di denaro che il 57enne avrebbe più volte preteso con fare minaccioso, tanto da indurre - secondo indiscrezioni che, al momento, non vengono confermate né smentite dagli investigatori - l’imprenditore a denunciare la vittima, per le pressanti richieste di estinzione del debito. (Fonte Foggia Today).