CAMPOMARINO. Sarebbe potuto finire molto peggio il sinistro che, nella mattina di venerdì 26 novembre, ha coinvolto una vettura che transitava sulla Sp161 in agro del Comune di Campomarino. Per cause ancora in corso di accertamento, l'auto si è ribaltata più volte, terminando la sua corsa in una cunetta piena di fango.

Immediati i soccorsi dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Termoli che, una volta giunti sul luogo, hanno immediatamento provveduto ad effettuare una complessa operazione di estricazione, consistente nel taglio e nella successiva divaricazione delle lamiere, con l'obiettivo di estrarre il corpo della malcapitata, una donna di 42 anni, dall'interno dell'auto.

Una volta estratta dal veicolo, la persona è stata visitata dal personale medico intervenuto con operatori del 118 e successivamente trasportata presso l'ospedale San Timoteo di Termoli dove è stata sottoposta agli accertamenti del caso. Sul luogo anche una pattuglia dei Carabinieri di Campomarino e l'Anas in ausilio per la viabilità e i Vigili Urbani di Campomarino che hanno proceduto ai rilievi, utili a stabilire le cause del sinistro, e chiuso l'arteria alla circolazione veicolare.