GUARDIALFIERA. Spavento ma per fortuna conseguenze non proporzionali all’impatto tra due auto, avvenuto sulla statale Bifernina, nel tardo pomeriggio di oggi, al km 57,600. Coinvolte una Rover e una Athos. Una donna è rimasta, prontamente assistita e trasportata presso l'ospedale di Termoli da personale medico del 118, giunto con l’ambulanza della Croce di San Gerardo dalla postazione di Larino. Sul posto intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Termoli, chiamata a effettuare operazioni di messa in sicurezza dei veicoli e dell'area interessata dall'evento in collaborazione con due pattuglie di Carabinieri, intervenute dalle stazioni dei comuni di Pietracatella e Casacalenda. Strada chiusa al traffico per il tempo necessario a riportare la viabilità alle normali condizioni di sicurezza.