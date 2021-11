I due pescherecci portati via dalla burrasca Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Mare in burrasca e non reggono gli ormeggi ai pescherecci della flottiglia adriatica. Operazioni di soccorso partite al porto di Termoli coi militari della Guardia costiera, che sono intervenuti per recuperare due natanti, uno completamente affondato, e uno rovesciato, si tratta dei Cristallo e del Nonno Gerardo.