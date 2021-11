TERMOLI. Uno dei due pescherecci portati via dalla burrasca nel porto di Termoli è stato recuperato grazie all'intervento della Capitaneria di Porto e dei Vigili del Fuoco, ora sono in corso di valutazione i danni, al lavoro per recuperare anche il secondo natante da pesca.

Mattinata da incubo sulla costa molisana. Accumuli di pioggia dalla serata di ieri, raffiche di vento superiori ai 72 km/h e anche grandine, che ha imbiancato la spiaggia termolese.

Il maltempo stringe nella sua morsa anche il litorale, dove la burrasca provoca disagi alla circolazione e soprattutto danni, considerevoli, al porto di Termoli, dove a causa del moto ondoso e del mare in tempesta, due pescherecci hanno subito il cedimento degli ormeggi, finendo per inabissarsi, uno completamente, il Cristallo, l’altro per fortuna sono in parte, il Nonno Gerardo, dell’armatore Antonio Mugnano, sua una testimonianza, che dopo un’operazione di soccorso tempestiva coordinata dalla Capitaneria di Porto, con sul posto direttamente il comandante Amedeo Nacarlo, sono riusciti a trarlo dalle acque, salvandolo. Momenti di grande concitazione nella marineria, perché la categoria è molto solidale. E’ proprio il capitano di fregata a capo della Guardia costiera che ha illustrato il modus operandi. Condizioni meteo-marine quasi proibitive, che tuttavia non hanno impedito di affrontare l’emergenza.