Lite tra immigrati, 43enne trovato nel vicolo con ferite alla testa

GUGLIONESI. Carabinieri della stazione di Guglionesi intervenuti stamani, intorno alle 8, nel centro bifernino, a causa di una lite tra due immigrati, sfociata in un’aggressione. Un 43enne è finito al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli, trasportato dai soccorritori del 118 coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza.

La zuffa è avvenuto nella serata di ieri, ma il 43enne di nazionalità marocchina, M. F. le sue iniziali, è stato ritrovato solo dopo alcune ore, in via Usconio, dov’era in stato di semi incoscienza e ferito alla testa.