Auto finisce in un canale di scolo, muore giovane mamma: ferito un bimbo di pochi mesi

SAN SEVERO. Auto esce fuori strada e precipita nel canale di scolo. Un impatto devastante, a causa del quale una giovane donna ha perso la vita e un bambino di pochi mesi è rimasto ferito.

La tragedia è accaduta nel primo pomeriggio di oggi, lungo la Statale 272, che collega San Marco in Lamis a San Severo. Dalle prime informazioni raccolte, si è trattato di un incidente autonomo: per cause ancora da accertare, l'auto con a bordo la donna è uscita fuori strada, terminando la corsa nel vicino canale di scolo.

Nulla da fare per la donna: è morta sul colpo. Al momento non sono state rese note le generalità della vittima. Nell'impatto è rimasto ferito anche un bambino di pochi mesi. Sul posto, insieme agli operatori del 118, sono intervenuti i carabinieri per gli accertamenti del caso.