CAMPOBASSO. Generazione alla deriva? Beh, guardando le immagini in possesso delle forze dell’ordine, su cui stanno indagando gli inquirenti, parrebbe proprio di sì. Parliamo di una aggressione brutale e gratuita, di quelle che si vedono nelle fiction e di cui si fatica a comprenderne il senso. Certo, non è questo che si è chiesto l’adulto che è stato preso a calci, nemmeno fosse uno stunt-man.

Il contesto è quello campobassano, vittima della baby gang una persona adulta che inconsapevolmente si è imbattuta nel branco.

Siamo in pieno centro, tra corso bucci e via Cavour. L’uomo viene salvato dall’arrivo di un automobilista che interviene suonando il clacson con insistenza. L’attività investigativa è coordinata dalla squadra mobile della questura, guidata da Marco Graziano, agenti al lavoro per ricostruire tanti pestaggi di minori finiti nelle mire della gang.

Le indagini sono partite dopo l’aggressione di un adolescente che ha rimediato 30 giorni di prognosi. Tre i 16enni denunciati per lesioni che ora rischiano grosso. Stiamo lavorando su altri episodi – spiega il responsabile della squadra mobile – che vedono protagonisti sempre minori.