Scontro violento tra due auto sulla statale 87, un ferito trasportato al San Timoteo

SAN MARTINO IN PENSILIS. Incidente stradale nella serata di ieri, intorno alle 21.30, sul tratto della statale 87 nei pressi del bivio per San Martino in Pensilis. Impatto violento, frontale-laterale tra due auto, con ingenti danni ai veicoli e tanta paura. Sul posto il 118 Molise, che ha trasportato una persona al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli, e i Carabinieri delle stazioni di San Martino in Pensilis e Petrella Tifernina, che fanno capo alla compagnia di Larino.