TERMOLI. Punto e a capo. Ancora una volta il movimento della frana sul costone di Rio Vivo costa lo sgombero alla famiglia Mennello. Stamani, sul posto Vigili del fuoco e Polizia municipale.

Una vicenda che si trascina da diversi anni, con contenziosi che hanno chiamato in causa la giustizia amministrativa e il tribunale civile di Larino. Nonostante l'intervento effettuato dopo l'ultima emergenza, lo smottamento non è stato fermato e il maltempo di questo autunno così piovoso ha reso di nuovo difficile la convivenza con questo rischio perenne.

I residenti, parliamo della famiglia Mennello, hanno cercato di tamponare i danni negli ultimi giorni, ma la situazione si è aggravata, così oggi c'è stata la richiesta di aiuto al centralino del 115.

«Ci ritroviamo dopo anni di cause tra Tar e Tribunale civile con i proprietari del terreno di sopra, viviamo ancora attimi di paura, ogni volta che il tempo peggiora, con piogge abbondanti. Stiamo aspettando che il giudice del tribunale di Larino si pronunci con sentenza. Sono indignata, che dopo tanti anni non si riesca a intervenire in modo definitivo, la palla passa dal Comune alla Regione, dalla Regione ai proprietari e dai proprietari alla Regione. Intanto paga le conseguenze chi subisce. Siamo stanchi di vivere con queste paure. I miei genitori sono anziani, mia mamma è malata di cuore, non possiamo uscire di casa per la quarta volta. Mi auguro che non accada il peggio e che Dio ci aiuti. Mio padre sotto l’acqua, in questi giorni, ha cercato di far defluire l’acqua piovana. Siamo stanchi e giù di morale». Ora, oltre al morale, anche il disagio dell'ennesimo sgombero.